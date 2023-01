Zentiva erweitert seine Zusammenarbeit mit Adalvo und stärkt sein Angebot in den Bereichen Atemwege, zentrales Nervensystem und Dermatologie

Prag (ots/PRNewswire) -Zentiva freut sich bekannt zu geben, dass es seine strategische Partnerschaft mit Adalvo in Europa durch die Unterzeichnung eines Lizenzvertrags für drei Moleküle erweitert hat.Die Produkte sind in einer Vielzahl therapeutischer Bereiche wie Atemwege, zentrales Nervensystem und Dermatologie indiziert.Sona Porubska, Head of Corporate Affairs and Strategic Franchises: „Wir bei Zentiva freuen uns, unser Produktangebot mit der Unterstützung langjähriger Partner wie Adalvo mit neuen Molekülen in den Bereichen Atemwege, zentrales Nervensystem und Dermatologie weiter zu ergänzen. Dies wird uns bei unserer Mission unterstützen, Menschen in Europa und darüber hinaus, die tagtäglich darauf angewiesen sind, qualitativ hochwertige und erschwingliche Medikamente bereitzustellen. In Zusammenarbeit mit Ärzten, Apothekern, Großhändlern, Aufsichtsbehörden und Gesundheitsbehörden stellen wir sicher, dass die Menschen einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung erhalten."Anil Okay, CEO von Adalvo, kommentiert: „Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit Zentiva, einem der größten multinationalen Pharmaunternehmen in Europa, weiter zu stärken. Unsere langjährige Geschichte der Zusammenarbeit wird zusammen mit den bemerkenswerten Vermarktungsfähigkeiten von Zentiva sicherstellen, dass unser differenziertes Portfolioangebot mehr Patienten in ganz Europa erreicht."Informationen zu ZentivaZentiva ist ein Hersteller von hochwertigen und erschwinglichen Medikamenten für Patienten in Europa und darüber hinaus. Mit einem engagierten Team von mehr als 4.800 Mitarbeitern und einem Netzwerk von Produktionsstandorten, einschließlich Vorzeigestandorten in Prag, Bukarest und Ankleshwar, ist Zentiva bestrebt, der Verfechter von Markenmedikamenten und Generika in Europa zu sein, um die täglichen Gesundheitsbedürfnisse von Menschen besser zu bedienen.Mehr denn je brauchen die Menschen besseren Zugang zu qualitativ hochwertigen, erschwinglichen Medikamenten und Gesundheitsversorgung. Wir arbeiten mit Ärzten, Apothekern, Großhändlern, Aufsichtsbehörden und Regierungen zusammen, um die alltäglichen Lösungen zu liefern, auf die wir alle angewiesen sind.Informationen zu AdalvoAdalvo ist ein globales Pharmaunternehmen und eines der führenden B2B-Pharmaunternehmen in Europa, mit kommerziellen Partnerschaften in mehr als 100 Ländern und für mehr als 110 kommerzielle Partner weltweit. Der erklärte Zweck des Unternehmens besteht darin, durch sein intelligentes Kooperationsnetzwerk und sein Engagement, seinen Partnern differenzierte Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität zu liefern, für Patienten auf der ganzen Welt Positives zu bewirken.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1757203/ZENTIVA_Logo.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1979326/Adalvo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zentiva-erweitert-seine-zusammenarbeit-mit-adalvo-und-starkt-sein-angebot-in-den-bereichen-atemwege-zentrales-nervensystem-und-dermatologie-301716423.htmlPressekontakt:Liliana Reis,liliana.reis@zentiva.com,+351939393038Original-Content von: Zentiva, übermittelt durch news aktuell