Zentalis Pharmaceuticals Llc Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Analysten schätzen die Aktie der Zentalis auf lange Sicht als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 1 die Aktie als "Gut" ein, während die übrigen 17 keine klare Bewertung abgaben. Es gibt derzeit keine neuen Analystenupdates zu Zentalis. Der durchschnittliche Analystenpreis liegt bei 55 USD, was einer Erwartung von 274,91 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 14,67 USD. Aufgrund dieser Schätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Zentalis liegt bei 16,42 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch auch dieser Wert ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Zentalis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab und die Häufigkeit der Diskussionen im normalen Rahmen lag.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zentalis-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,25 USD lag, was einer negativen Abweichung von -30,96 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine positive Abweichung von +3,6 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Zentalis-Aktie aufgrund der Analystenbewertung, des RSI, des Sentiments und der technischen Analyse eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht"-Bewertungen.