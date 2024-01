Zentalis Pharmaceuticals Llc Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Zentalis-Aktie hat sich in den letzten Monaten eingetrübt. Dies zeigt eine Auswertung der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Allerdings hat das Unternehmen in letzter Zeit vermehrt die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zentalis-Aktie zeigt einen Wert von 31,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 27,37, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt erhält die Zentalis-Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zentalis-Aktie mit -21,59 Prozent in Bezug auf den GD200 (21,03 USD) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Auf der anderen Seite weist der GD50 einen Kurs von 13,24 USD auf, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Zentalis-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten die Zentalis-Aktie mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daher wird für die langfristige Einstufung ein "Gut" abgeleitet. Das Kursziel für die Aktie der Zentalis liegt im Mittel bei 55 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 233,54 Prozent bedeutet. Aus der Bewertung von Analysten ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Zentalis.