Zentalis Pharmaceuticals Llc Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Zentalis liegt bei 32,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 27,76, was auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Zentalis wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Von Analysten liegen für Zentalis in den letzten zwölf Monaten 1 positive Einschätzung und keine negativen Einschätzungen vor, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 55 USD, was eine potenzielle Steigerung um 256,22 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Zentalis eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Insgesamt erhält Zentalis von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Gut"-Bewertung.