Zentalis Pharmaceuticals Llc Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Aktie der Zentalis wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 1 Gut-Bewertung, 0 Neutral-Bewertungen und 0 Schlecht-Bewertungen leitet sich eine langfristige Einstufung als "Gut" ab. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Zentalis. Das durchschnittliche Kursziel für die Zentalis-Aktie liegt bei 55 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 407,85 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 72,89 Punkten, was bedeutet, dass die Zentalis-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 77,64 ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Zentalis in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zentalis diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. Daher ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.