Zensus 2022: Gebäude- und Wohnungszählung auf der Zielgeraden

WIESBADEN (ots) -* Bereits 22,6 Millionen Meldungen bei der Gebäude- und Wohnungszählung* Großteil der Befragten nutzte Online-Fragebogen* Ergebnisse liefern wichtige Daten zu Energieträgern in WohngebäudenKnapp fünf Monate nach dem Stichtag des Zensus 2022 fällt die Bilanz bei der Gebäude- und Wohnungszählung insgesamt sehr positiv aus: Bereits zu 22,6 Millionen der zu erhebenden Wohnimmobilien wurde eine Antwort zurückgemeldet. Die Antworten erfolgten größtenteils über den Online-Fragebogen: 85 % der eingegangenen Meldungen wurden digital abgegeben. "Es freut uns sehr, dass bereits so viele Menschen an der Befragung zur Gebäude- und Wohnungszählung teilgenommen haben. Wir befinden uns jetzt eindeutig auf der Zielgeraden", sagt Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamts. "Die hohe Online-Quote bestätigt uns außerdem darin, dass für die digitale Befragung in der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz vorhanden ist."Statistische Ämter rufen weiterhin zur Teilnahme beim Zensus auf"Wer bislang noch nicht gemeldet hat, sollte den Fragebogen zeitnah ausfüllen", so Thiel. "Jede einzelne Rückmeldung ist wichtig, um dem hohen Qualitätsanspruch an die Zensus-Ergebnisse gerecht zu werden. Nur so erhält Deutschland verlässliche Daten für die Zukunft."Die Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung liefern eine wichtige Datengrundlage zur Wohnsituation in Deutschland, etwa zu Energieträgern in Wohngebäuden oder zu den Bestandsmieten.Die Ergebnisse des Zensus werden im November 2023 veröffentlicht. Nach Abschluss der letzten Befragungen werden die Zensus-Daten überprüft, aufbereitet und ausgewertet.Weitere Informationen zum Zensus 2022 sowie Bilder zum Abdruck finden Sie auf www.zensus2022.de. Dort finden Sie auch Musterfragebogen zu den Befragungen des Zensus 2022. Bei Interesse vermitteln wir Ihnen gern auch Interviewpartnerinnen und -partner rund um die Themen des Zensus.Folgen Sie uns auf www.twitter.com/zensus2022!Weitere Auskünfte: www.zensus2022.de/kontaktDie vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind unter https://www.zensus2022.de/DE/Home/_inhalt.html zu finden.