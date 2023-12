Zenkoku HoshoADR Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Aktie der Zenkoku Hosho befindet sich laut technischer Analyse derzeit weit entfernt vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Mit einem Kurs von 11,8 JPY beträgt die Distanz -98,79 Prozent, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Bei Betrachtung der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -99,22 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung "Schlecht" erfolgt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Zenkoku Hosho ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zenkoku Hosho einen Wert von 11 auf, welcher im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 82,58 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 3,51 Prozent liegt Zenkoku Hosho leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent. Die geringe Differenz von 0,48 Prozent führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Dividende.

Es ist jedoch zu beachten, dass die Dividendenrendite täglichen Schwankungen unterliegt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.