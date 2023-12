Zenkoku HoshoADR Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die aktuelle RSI-Bewertung für Zenkoku Hosho liegt bei 26,19, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und dementsprechend als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 50 für Zenkoku Hosho, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was Auswirkungen auf die Aktienbewertung haben kann. In Bezug auf Zenkoku Hosho wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zenkoku Hosho wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -99,18 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1482,04 JPY mit dem aktuellen Kurs von 12,16 JPY vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -98,61 Prozent führt und somit auch zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.