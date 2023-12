Zenkoku HoshoADR Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Zenkoku Hosho-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1399,64 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 12,36 JPY, was einem Unterschied von -99,12 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 876,27 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt bei -98,59 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zenkoku Hosho-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen eher neutral. Kommentare und Wortmeldungen zeigen eine überwiegend neutrale Haltung, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Zenkoku Hosho liegt bei 42,75 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen zeigt eine Überkauftheit an, wodurch das Wertpapier in diesem Abschnitt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer mittleren Aktivität geführt, weshalb die Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.