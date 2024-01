Zenkoku HoshoADR Aktie: So kann man sich irren!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Zenkoku Hosho in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI (40,43 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (35,46 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs von 12,4 JPY am letzten Handelstag einen erheblichen Unterschied von -99,11 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Tage (1399,63 JPY) aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (777,87 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-98,41 Prozent Abweichung) auf eine schlechte Performance hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Zenkoku Hosho also sowohl in der langfristigen als auch in der kurzfristigen technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.