Zenkoku HoshoADR Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zenkoku Hosho derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1454,85 JPY, während der Aktienkurs (12,15 JPY) um -99,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 876,14 JPY weist eine Abweichung von -98,61 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Zenkoku Hosho als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 27,18 Punkten, was darauf hinweist, dass Zenkoku Hosho überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Zenkoku Hosho-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt als eher neutral einzustufen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

