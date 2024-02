Zenkoku HoshoADR Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Zenkoku Hosho-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4887,64 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 5493 JPY, was einem Unterschied von +12,39 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 5136,74 JPY über dem letzten Schlusskurs (+6,94 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Zenkoku Hosho für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Zenkoku Hosho in diesem Bereich daher ein "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Zenkoku Hosho mit einer Ausschüttung von 3,51 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,84 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Zenkoku Hosho. Die Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, ohne dabei negative Diskussionen zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Zenkoku Hosho daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt kann die Zenkoku Hosho-Aktie also auf eine überwiegend positive Charttechnik, eine neutrale Stimmung und Dividende sowie eine insgesamt gute Anlegerstimmung blicken.