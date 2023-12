Zenith Energy Aktie: In Lauerstellung

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Zenith Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. An neun Tagen wurde besonders positiv über das Unternehmen gesprochen, während an zwei Tagen die negative Stimmung überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 4,02 GBP für den Schlusskurs der Zenith Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,1 GBP, was einem Unterschied von -22,89 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,18 GBP, was einer ähnlichen Höhe (-2,52 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Zenith Energy in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zenith Energy liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 57,14 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Schlecht" auf Basis des RSI.

Die Gesamtbewertung für Zenith Energy ergibt sich aus diesen verschiedenen Faktoren und zeigt gemischte Bewertungen aus dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, der Dividendenpolitik und dem Relative Strength-Index.