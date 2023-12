Zengame Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Stimmung unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von Zengame von der Redaktion als "neutral" bewertet. Dies ergibt eine "neutral" Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation setzt. Der kurzfristige RSI von Zengame der letzten 7 Tage liegt bei 38,03 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 36,36, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält die Zengame-Aktie daher eine "neutral" Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Zengame-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis gute Bewertungen erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was auf einen positiven Trend hindeutet.

Insgesamt wird die Zengame-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "neutral" bis "gut" Rating versehen.