Zengame Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Zengame in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Zengame auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Zengame liegt bei 40,91 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Anleger-Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen ergibt, dass die Anleger die Aktie als eher neutral bewerten. Daher wird auch auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erzeugt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Zengame-Aktie derzeit +16,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +27,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer Einschätzung als "Gut" für beide Zeiträume aus charttechnischer Sicht.