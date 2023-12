Zenergy AB Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Zenergy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 63,64 Punkten, was bedeutet, dass Zenergy derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da auch hier weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50) vorliegt. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investor, der derzeit in die Aktie von Zenergy investiert, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,66 Prozentpunkten erzielen. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenausschüttung des Unternehmens niedriger ausfällt, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Anlegerstimmung zu Zenergy wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge in sozialen Medien, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Insgesamt wurde hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" zulässt. Somit erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Zenergy auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.