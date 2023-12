Zenergy AB Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Dividendenrendite von Zenergy liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,59 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Zenergy momentan als "Gut" eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 20 Punkten liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln ein neutrales Stimmungsbild wider, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und Buzz im Internet zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um Zenergy und nur geringfügige Stimmungsänderungen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral".