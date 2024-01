Zelira Therapeutics, tut es schon wieder!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Zelira Therapeutics haben in den letzten Wochen stark abgenommen, wie aus einer Analyse der Internet-Kommunikation hervorgeht. Dies spiegelt sich in einer verringerten Diskussionsstärke in den sozialen Medien wider. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch aus technischer Sicht zeigt sich ein negativer Trend. Der gleitende Durchschnittskurs der Zelira Therapeutics liegt derzeit deutlich unter dem GD200-Wert von 1,16 AUD, was einer Abweichung von -22,41 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 0,95 AUD unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -5,26 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Untersuchung des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Zelira Therapeutics derzeit als neutral eingestuft wird, da der RSI-Wert bei 66,67 liegt. Bei einer Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 70, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, wobei an sechs Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt negative Einschätzung für die Zelira Therapeutics, sowohl aus Sicht der Internet-Kommunikation, als auch aus technischer und Anlegerperspektive.