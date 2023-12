Zelira Therapeutics Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Zelira Therapeutics-Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,17 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,92 AUD liegt, was einer Abweichung von -21,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,96 AUD, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zelira Therapeutics derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,72 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zelira Therapeutics liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25 zeigt mit 61,4 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer kürzlich neutral eingestellt waren und es keine extrem positiven oder negativen Ausschläge gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls neutral. Auf der Grundlage der Stimmungsanalyse erhält Zelira Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bekommt die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.