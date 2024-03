Zelira Therapeutics Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Zelira Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt von 1,12 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,75 AUD lag, was einem Unterschied von -33,04 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,86 AUD) liegt der letzte Schlusskurs (-12,79 Prozent) deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Zelira Therapeutics aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bei Zelira Therapeutics ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Negative Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis (66,22) weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Zelira Therapeutics.