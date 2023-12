Zelira Therapeutics Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse von Zelira Therapeutics zeigt, dass das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 1,17 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,92 AUD liegt, was einer Abweichung von -21,37 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,96 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,92 AUD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Zelira Therapeutics auf Basis der technischen Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zelira Therapeutics mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,89%, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,4, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Zelira Therapeutics wird ebenfalls als neutral eingestuft, basierend auf neutralen Kommentaren und Themen auf sozialen Plattformen in den vergangenen Tagen.

Insgesamt ergibt sich daraus, dass Zelira Therapeutics derzeit in einem neutralen Trend liegt und entsprechend als "Neutral" eingestuft wird.