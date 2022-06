Zeit, Schnäppchen zu kaufen: Top-Aktien meiner Wahl!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Top-Aktien, die jetzt ein Schnäppchen sind? Davon gibt es im Moment so einige. Zumindest gemessen an den Aktienkursperformances existieren reihenweise Discounts. Es geht eher darum, welche jetzt die langfristig orientiert aussichtsreichsten Chancen für Investoren sind.

Blicken wir auf zwei Top-Aktien, die jetzt für mich spannende Schnäppchen sein können: Es sind Roku (WKN: A2DW4X) und Verizon Communications (WKN: 868402). Der breite Markt könnte derzeit einen Fehler machen, was das Einpreisen der Chance angeht. Wobei es sogar klare Indikatoren dafür gibt, dass diese Geschäftsmodelle noch eine starke Zukunft besitzen.

Roku: Top-Aktie, die jetzt ein Schnäppchen ist!

Roku ist eine erste solche Top-Aktie, die jetzt ein Schnäppchen zu sein scheint. Die Bewertung ist derzeit von einer Marktkapitalisierung von 13,4 Mrd. US-Dollar geprägt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt wiederum bei ca. 4,8. Das ist vergleichsweise preiswert. Aber nicht nur im historischen Vergleich. Es mangelt derzeit an der Profitabilität. Wobei das Management sehr stark in das eigene Geschäftsmodell investiert.

Was veranlasst mich jetzt jedoch zu sagen, dass ausgerechnet Roku eine Top-Aktie ist, die ein echtes Schnäppchen sein dürfte? Es ist nicht einmal primär das Wachstum oder das intakte Ökosystem. Nein, sondern die Gerüchte rund um Netflix. Zwar dürfte es nicht zu einem Merger kommen, wie das Management des Streaming-Platzhirschs zuletzt erklärt hat. Aber es könnte sich eine Werbepartnerschaft abzeichnen. Das zeigt: Es gibt Interesse an den Lösungen, insbesondere im Bereich digitaler Werbung.

Zudem hat sich Roku inzwischen zu so etwas wie einem Gatekeeper für Content-Anbieter im Streaming-Markt etabliert. Bei neuen Fernsehern ist dieses Betriebssystem in einem von drei Fällen bereits im Warenkorb. Das dürfte soliden Umsatz bedeuten, die Wettbewerbsposition ist jedenfalls nicht gerade klein. Die Hardware entwickelt sich zwar durchwachsen, aber im Plattformgeschäft bleibt das Umsatzwachstum intakt. Ich sehe jetzt eine Top-Aktie mit einer Schnäppchen-Bewertung und einer soliden Zukunft in einem großen Markt.

Verizon Communications: Versteckt Pricing-Power?

Verizon Communications könnte die zweite Top-Aktie sein, die jetzt ein Schnäppchen ist. Vermutlich weißt du, dass es sich dabei eher um eine Dividendenaktie handelt. Allerdings eine, die derzeit auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 9,9 bei einer Dividendenrendite von 5 % kommt. Auch das ist nicht unattraktiv.

Allerdings bleibt die Frage nach dem Wachstum. Ein moderates Wachstum scheint möglich. Aber auch mehr? Jedenfalls versuchen sich die US-amerikanischen Telekommunikationskonzerne jetzt an der Pricing-Power. Neben Verizon Communications soll das auch AT&T betreffen. Gelingt es, dass höhere Preise durchsetzbar sind, so könnte das ein moderates Wachstum bedeuten, womit die Aktie ideal für einen Inflationsausgleich sein könnte.

Verizon Communications ist mit Sicherheit keine Aktie, die einen schnell reich macht. Aber mit der Schnäppchen-Bewertung ist die Ausgangslage zumindest attraktiv für solide Renditen. Wenn die Pricing-Power-Investitionsthese aufgeht, so könnten sogar marktschlagende Renditen möglich sein. Das gilt es jetzt zu beobachten.

Vincent besitzt Aktien von AT&T, Netflix, Roku und Verizon Communications. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix, Roku und Zoom Video.

