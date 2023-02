Zehnmal aufs Treppchen: American Express räumt bei den Deutschen Bonus Awards ab

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Finanztrends Video zu Silber



mehr >

Frankfurt am Main (ots) -- Amex Offers®, Membership Rewards® und PAYBACK American Express Card® mit fünfmal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze ausgezeichnetEinkaufen und einen Bonus dafür bekommen, das lieben die Verbraucher:innen in Deutschland. Jetzt haben über 45.000 bei den "Deutschen Bonus Awards" über ihre liebsten Programme abgestimmt. American Express räumte dabei gleich in mehreren Kategorien ab und erhielt zehn Awards für die PAYBACK American Express Karte, das Membership Rewards Programm und das digitale Vorteilsprogramm Amex Offers.Die Nutzer:innen haben ihre Stimme in den Kategorien Shopping & Lifestyle, Move, Hotel, Finance und Cashback für die beliebtesten Loyalty-Programme abgegeben. Als ein Favorit hat sich die PAYBACK American Express Karte herausgestellt: Sie wurde nicht nur in der Kategorie Finance zum "Anbieter des Jahres" gekürt, sondern konnte sich zudem den ersten Platz für den besten Kund:innenservice und für die beste App sichern."Bei American Express stehen die Kund:innen im Mittelpunkt. Mit unseren Bonusprogrammen wollen wir die Verbraucher:innen noch stärker profitieren lassen, sie für ihre Treue belohnen und etwas zurückgeben. Die vielen Auszeichnungen, die direkt von den Nutzer:innen stammen zeigen, dass dieser Mehrwert geschätzt wird, das freut uns sehr", so Fabiana Mingrone, Country Managerin bei American Express in Deutschland.Amex Offers erzielte in der Kategorie Cashback sowohl für den besten Kund:innenservice, als auch für die beste Aktion zum Sammeln von Punkten Platz Eins. Außerdem erhielt es für sein digitales Vorteilsprogramm den zweiten Platz für das Programm des Jahres. Mit Amex Offers können Kartenmitglieder in der Amex App oder im Online-Kartenkonto aus einer Reihe von Angeboten von American Express Akzeptanzpartner auswählen, darunter aus den Bereichen Mode, Reise, Lifestyle, Heimwerkerbedarf und Elektronik. Durch die Aktivierung der Angebote mit einem Klick profitieren die Kartenmitglieder von Cashback oder Extrapunkten bei der nächsten qualifizierenden Zahlung.In der Kategorie Shopping & Lifestyle holte American Express mit dem Membership Rewards Programm den zweiten Platz für die beste Aktion zum Sammeln von Punkten sowie für den besten Kund:innenservice. Das Programm wurde außerdem mit dem dritten Platz für das Programm des Jahres sowie für die beste App ausgezeichnet.Über American ExpressAmerican Express ist ein global integrierter Zahlungsdienstleister, der seinen Kund:innen Produkte, Dienstleistungen und Services anbietet, die das Leben bereichern und den Erfolg von Unternehmen fördern können. Weitere Informationen gibt es unter americanexpress.de, facebook.com/americanexpress, instagram.com/amex_de/, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress und youtube.com/americanexpress.Über die "Deutsche Bonus Awards"Die Deutschen Bonus Awards sind als langfristiges Projekt initiiert von Upgrade Guru (https://www.upgradeguru.de). Upgrade Guru unterstützt seit Jahren Kunden mit einer aktiven Mitgliedschaft in einem Bonusprogramm beim optimierten Sammeln und Einlösen von Bonus-Punkten, Meilen und Cashback. Die Teilnahme war im Aktionszeitraum vom 16. Januar bis zum 5. Februar 2023 möglich. Abgestimmt wurde in den Kategorien "Shopping & Lifestyle", "Move", "Hotel", "Finance" und "Cashback". Beim Online-Voting haben in diesem Jahr 45.000 Teilnehmer:innen abgestimmt.Pressekontakt:Pressekontakt American Express:American Express Europe S.A. (Germany Branch)Carola ObergföllTheodor-Heuss-Allee 11260486 Frankfurt am MainTelefon: 069 7576 2325E-Mail: Carola.Obergfoell@aexp.comOriginal-Content von: American Express Europe S.A. (Germany branch), übermittelt durch news aktuell