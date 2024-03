Zehnder Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Dividendenrendite von Zehnder beträgt 3,27 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,6 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bewertet die Redaktion die Zehnder-Aktie als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zehnder beträgt derzeit 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Bauprodukte-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 66 haben, als unterbewertet angesehen wird. Deshalb erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Zehnder verläuft derzeit bei 55,68 CHF. Da der Aktienkurs bei 57 CHF liegt, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der Abstand nur bei +2,37 Prozent liegt. Allerdings zeigt das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) eine Differenz von +7,06 Prozent, was ein "Gut"-Signal für die Zehnder-Aktie bedeutet. Insgesamt lautet die Beurteilung auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".

In den letzten 12 Monaten hat die Zehnder-Aktie eine Performance von -23,79 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Bauprodukte-Branche im Durchschnitt um 0,33 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -24,11 Prozent führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,26 Prozent hatte, liegt Zehnder um 25,04 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.