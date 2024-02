Zehnder Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die öffentliche Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Zehnder wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur Bauprodukte-Branche hat Zehnder in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,52 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,44 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,96 Prozent für Zehnder. Im Industrie-Sektor lag die Rendite von Zehnder um 0,7 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen wird die Aktie in dieser Kategorie als neutral bewertet.

Die Dividendenrendite von Zehnder liegt aktuell bei 3,69 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,79 Prozent. Die geringe Differenz zum Durchschnitt führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Zehnder liegt bei 10,81 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Zehnder in dieser Analyse ein "Gut"-Rating.

Diese verschiedenen Bewertungen führen zu einer neutralen Gesamteinschätzung für Zehnder.