Zehn Jahre nach London 2012 belegen neue Daten die positiven Auswirkungen des Innovationscampus im Queen Elizabeth Olympic Park, Here East

London (ots/PRNewswire) -Die Daten von Oxford Economic zeigen, dass Here East alle Kriterien des ursprünglichen Angebotsdokuments übertroffen hat.Der Campus zählt heute 5.400 Mitglieder und hat mehr als 10.000 Arbeitsplätze im Vereinigten Königreich und über 5.000 in benachbarten Gemeinden geschaffenDie Daten zeigen auch, dass Here East im Jahr 2021 einen Beitrag zur Bruttowertschöpfung (BWS) in Höhe von 700 Millionen Pfund zur britischen Wirtschaft geleistet hatNeue, heute veröffentlichte Daten zeigen das Ausmaß und die Auswirkungen des Londoner Technologie- und Innovationscampus Here East. Die Daten verdeutlichen, wie der preisgekrönte Delancey-Campus die lokale und nationale Wirtschaft beeinflusst, Arbeitsplätze geschaffen und die Entwicklung von Bildung und Unternehmen unterstützt hat - zehn Jahre nachdem er als wichtiger Teil des Vermächtnisses der Olympischen und Paralympischen Spiele 2012 in London gegründet wurde.Here East erhielt 2012 den Zuschlag für die Umwandlung des Internationalen Presse- und Rundfunkzentrums im The Park - ein wichtiger Teil der Infrastruktur für die Spiele in London 2012 - in ein Zuhause für globale Technologieunternehmen, Start-ups, akademische Einrichtungen und kreative Unternehmen. Heute leben hier 5.400 Menschen - 3.800, die in den Unternehmen vor Ort arbeiten, und 1.600, die studieren -, die alle regelmäßig auf dem Campus arbeiten.Die unabhängigen Daten von Oxford Economics zeigen, dass die Aktivitäten von Here East im Jahr 2021 fast 10.300 Arbeitsplätze im gesamten Vereinigten Königreich unterstützten, Löhne in Höhe von 317 Millionen Pfund einbrachten und 700 Millionen Pfund an BWS zum BIP beitrugen.Die Daten zeigen die Auswirkungen von Here East auf die lokalen Gemeinden und die umliegenden Stadtbezirke und machen deutlich, dass ein beträchtlicher Anteil (15 %) der Beschaffung von Here East im Vereinigten Königreich in der Region verbleibt, wodurch Arbeitsplätze geschaffen werden - fast ein Viertel der Mitarbeiter von Here East lebt in der Region - und lokale Lieferketten angetrieben werden.Die 37 auf dem Here East Campus ansässigen Unternehmen, die von BT Sport und FiiT bis hin zu UCL und der Loughborough University London reichen, berichten von positiven Ergebnissen in Bezug auf die Produktivität, wobei das kollaborative Umfeld als Anreiz für die Ausweitung des Mitarbeiterstamms, die Steigerung der Einnahmen und die Erweiterung des Angebots genannt wird.Den Umfragedaten zufolge gaben mehr als drei Viertel der Befragten an, dass sich die Zahl ihrer Mitarbeiter seit der Ansiedlung auf dem Innovationscampus vergrößert hat, wobei mehr als die Hälfte der Befragten angab, dass sie aufgrund der Zusammenarbeit auf dem Campus mehr Mitarbeiter beschäftigt haben. Ebenso gaben fast zwei Drittel der befragten Unternehmen an, dass ihr Umsatz oder Absatz seit dem Umzug auf den Here East Campus gestiegen ist. Fast alle (99 %) der von Oxford Economics befragten Mieter haben mit einem anderen Unternehmen auf dem Here East-Campus zusammengearbeitet, was zu einem verbesserten Wissensaustausch und einer Höherqualifizierung der Mitarbeiter geführt hat.Die Ergebnisse von Oxford Economics übertreffen die Erwartungen: Die aktuelle Produktivität, die Beschäftigung und die BWS-Beiträge übertreffen die Prognosen, die Oxford Economics 2012 in einem Bericht für die ursprüngliche Here East-Bewerbung abgegeben hat.Zusammen mit diesen neuen Daten veröffentlicht Here East heute seinen Impact Report, der zehn Jahre Innovation und Zusammenarbeit würdigt. Der Bericht analysiert anlässlich des zehnjährigen Jubiläums die Auswirkungen auf die Region und berichtet von Menschen, die auf dem Campus arbeiten und studieren.Gavin Poole, CEO von Here East, sagte: „In den letzten zehn Jahren hat Here East seine Position als führender Innovationscampus für die Technologie- und Kreativbranche gefestigt; ein Ort, an dem Unternehmen zusammenarbeiten und expandieren können, und ein Ort, an dem neue innovative Ideen gedeihen und Wirklichkeit werden können.Diese Ergebnisse zeigen die greifbaren Auswirkungen der Schaffung eines Raums für Innovation, der die besten und intelligentesten Technologieunternehmen zusammenbringt, und wie sich dies in Wirtschaftswachstum, Beschäftigungsmöglichkeiten und Wandel niederschlägt. Wir freuen uns, dass wir mehr als das Versprochene geliefert haben, und wenn unsere ersten 10 Jahre die Erwartungen übertroffen haben, dann können wir sicher sein, dass dies auch im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus der Fall sein wird."Informationen zu Here EastHere East ist ein Katalysator für Wachstum und der am schnellsten wachsende Technologie- und Innovationscampus in London. Im Queen Elizabeth Olympic Park in London gelegen, ist es ein Ausgangspunkt für Innovationen und beherbergt globale Technologieunternehmen, Start-ups, akademische Einrichtungen, Entwickler von Inhalten und kreative Unternehmen. Heute arbeiten und studieren dort 5.400 Menschen.Der 111.483 Quadratmeter große Campus bietet ein einzigartiges Umfeld, das es den Mietern ermöglicht, zusammenzuarbeiten, sich zu vergrößern und schnell zu wachsen. Die Mieter geben an, dass das kollaborative Umfeld ihre Fähigkeit beschleunigt hat, ihren Mitarbeiterstamm zu vergrößern, ihren Umsatz zu steigern und ihr Angebot zu erweitern.Hier im Osten befinden sich drei der am schnellsten wachsenden Cluster der Hauptstadt: E-Sports, Cybersicherheit und die Kreativwirtschaft. Auf dem Campus sind 37 Organisationen ansässig, unter anderem: Plexal (das Innovations- und Beratungszentrum von Here East), Fiit.tv, Sports Interactive, Esports Engine, Electronic Arts, Ford Smart Mobility, Studio Wayne McGregor, MATCHESFASHION und The Trampery on the Gantry, das 21 Ateliers für lokale Künstler und Designer bietet.Here East ist Eigentum der Kunden von Delancey, einer auf Immobilieninvestitionen spezialisierten Beratungsgesellschaft.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1862425/Here_East.jpgPressekontakt:Lizzy Batchelor,lizzy.batchelor@wearesevenhills.com,+44 (0) 7818 509655Original-Content von: Here East, übermittelt durch news aktuell