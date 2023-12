Zegona Communications Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Dividendenrendite von Zegona Communications liegt mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 12,64 %. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und der Einstufung als "Schlecht". In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist das Unternehmen mit einem Wert von 28,78 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 13,44, was zu einer Überbewertung führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" hat Zegona Communications in den letzten 12 Monaten eine Performance von 113,84 % erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 1,59 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +112,25 % im Branchenvergleich und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Zegona Communications mit 110,21 % deutlich über dem Durchschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zegona Communications-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 56,62 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 186 GBP liegt, was einem Unterschied von +228,51 % entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating auf Basis dieser Analyse. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (100,85 GBP) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+84,43 %), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zegona Communications-Aktie daher ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.