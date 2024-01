Zegona Communications Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Dividende von Zegona Communications steht in einem negativen Verhältnis zum Aktienkurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28,78 Euro, was einer Überbewertung des Unternehmens entspricht. Die technische Analyse zeigt jedoch eine positive Entwicklung, da der Aktienkurs um 210,01 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Im Branchenvergleich erzielte Zegona Communications eine Performance von 113,84 Prozent in den letzten 12 Monaten, was einer Outperformance von +112,2 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche entspricht. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

