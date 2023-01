ZeeVee erweitert auf der ISE 2023 sein Angebot an AV-Signalverteilungsprodukten für alle Anwendungen „vom Besprechungsraum bis zu den größten professionellen AV-Integrationsprojekten"

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Neue Geräte für kleinere AVoIP-Implementierungen und nahtlose SDVoE-Konnektivität für Präsentationen stehen im Mittelpunkt am Stand 5D250ZeeVee stellt auf der ISE 2023 (vom 31. Januar bis zum 3. Februar) am Stand 5D250 seine neuesten Signalverteilungslösungen für Audio und Video (AV) vor, die das branchenweit größte Angebot an Produkten für praktisch jede Anwendung weiter ausbauen.Unter dem Motto „Von Besprechungsräumen bis hin zu den größten professionellen AV-Integrationsprojekten" stellt das Unternehmen seine neuen AVoIP-Encoder und -Decoder vom Typ ZyPerUHD60, SDVoE-Encoder- und Decoder-Wandplatten vom Typ ZyPer4K sowie das HDMI 2.0 Extender Kit vor.„Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sich der europäische AV-Markt wieder stark geöffnet hat. Integratoren und Endverbraucher wollen nicht mehr nur zur Normalität zurückkehren, sondern die Branche mit den fortschrittlichsten Signalverteilungslösungen voranbringen", so Bob Michaels, CEO von ZeeVee. „Wir haben ZeeVee bereits als das Unternehmen mit der branchenweit umfangreichsten Produktlinie für Anwendungen aller Größen und Komplexitäten etabliert. Mit unseren ZyPerUHD60-Encodern und -Decodern reagieren wir auf die Nachfrage nach AVoIP-Lösungen, die den spezifischen Anforderungen kleinerer Bereitstellungen wie Zoom- und Microsoft Teams-Räumen gerecht werden und das sich entwickelnde Erscheinungsbild des heutigen Arbeitsplatzes widerspiegeln."ZyPerUHD60Die Plattform ZyPerUHD60, die im Februar auf den Markt kommt, liefert eine Pixel-für-Pixel-Wiedergabe von komprimierten 1080p HD- und vollen 4K@60 4:4:4 UHD-Inhalten mit extrem niedriger Latenz über ein standardmäßiges 1-GB-Ethernet-Netzwerk über handelsübliche IP-Switches. Sie eignet sich ideal für die Verteilung von komprimiertem Video bis zu 4K sowie von Audio- und Steuersignalen für kleinere Bereitstellungen wie Zoom- und Microsoft Teams-Räume. Dadurch wird ein separates AV-Netzwerk oder Equipment für die Verteilung von Video und anderen AV-Inhalten überflüssig.ZyPer4K SDVoE-WandplattenDie ZeeVee ZyPer4K SDVoE-Encoder- und Decoder-Wandplatten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3769547-1&h=736196235&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3769547-1%26h%3D623255666%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.feintuchcommunications.com%252Fzeevee-press-releases%26a%3DZyPer4K%2BSDVoE%2Bencoder%2Band%2Bdecoder%2Bwall%2Bplates&a=ZyPer4K+SDVoE-Encoder-+und+Decoder-Wandplatten) verfügen über 10/100/1000-Base-T-Ethernet-Anschlüsse für die allgemeine Anbindung von Geräten an ein Netzwerk sowie über Audio-Eingangs- und -Ausgangsbuchsen für Line-Level-Stereo-Audio. Sie können Inhalte über HDMI 2.0b und USB-C sowie USB 2.0 verteilen, die über die ZeeVee ZyPer Management Platform (ZMP) konfiguriert und geroutet werden können. Eine Video-Auswahltaste auf der Wandplatte des Encoders ermöglicht es dem Benutzer, zwischen HDMI- und USB-C-Videoeingängen zu wählen, wenn beide angeschlossen sind. ZeeVee ist der erfahrenste, am meisten eingesetzte und fortschrittlichste Hersteller von SDVoE-Produkten.ZeeVee HDMI 2.0 ExtenderDas ZeeVee HDMI 2.0 Extender-Kit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3769547-1&h=2258582996&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3769547-1%26h%3D3370244589%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.feintuchcommunications.com%252Fzeevee-press-releases%26a%3DHDMI%2B2.0%2Bextender%2Bkit&a=HDMI+2.0+Extender-Kit) ermöglicht Signalübertragungen von bis zu 50 Metern (165 Fuß). Normalerweise haben HDMI-Kabel nur eine Reichweite von 50 Fuß, bevor das Signal sich verschlechtert, was dazu führen kann, dass sich das Bild auf dem Bildschirm verpixelt, verzögert oder ganz ausfällt. Das Kit bewahrt die Signalintegrität über Cat6/6A/7-Kabel, die außerdem effizienter durch Wände und Zwischendecken verlegt werden können als HDMI-Kabel.Von einer besseren AVoIP-Lösung für kleinere Implementierungen bis hin zu einer sauberen und nahtlosen SDVoE-Systemkonnektivität – unser Produktangebot auf der ISE 2023 zeigt unser Engagement, die Bedürfnisse von Integratoren und Endbenutzern zu antizipieren und zu berücksichtigen", so Rob Muddiman, Vizepräsident, EMEA. „Unsere ZyPerUHD60 kann zum Beispiel für einen Besprechungsraum eingesetzt werden, ist aber zukunftssicher und kann bei Bedarf an eine größere AV-Infrastruktur angeschlossen werden."Weitere Informationen über alle Angebote von ZeeVee auf der ISE 2023 finden Sie online auf www.zeevee.com, oder wenden Sie sich an sales@zeevee.com.Informationen zu ZeeVeeZeeVee (www.zeevee.com) ist ein führender Anbieter von AV-Verteilungstechnologie. Das Unternehmen hat die digitale Videobranche mit seinen preisgekrönten Encodern, Decodern und Softwarelösungen für den professionellen AV- und IT-Markt verändert. Integratoren und Berater vertrauen auf die innovativen, kosteneffizienten und einfach zu installierenden AVoIP- und RF-Verteilungsplattformen für ihre Kunden aus den Bereichen Unternehmen, Hochschulen, Behörden, Gesundheitswesen, Kasinos, Museen, Gastgewerbe und Einzelhandel. Als Gründungsmitglied der SDVoE Alliance ist ZeeVee der erfahrenste, am meisten eingesetzte und fortschrittlichste Hersteller von SDVoE-Produkten. Das Unternehmen verfügt über einen GSA Schedule und seine Produkte sind TAA-konform. 