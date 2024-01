Zedge Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Zedge liegt der 7-Tage-RSI bei 21,57 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,02, was bedeutet, dass Zedge weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich Zedge über einen längeren Zeitraum mit mittlerer Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls stabil und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment war zuletzt überwiegend positiv, und es gab keine starken Diskussionen über positive oder negative Themen rund um Zedge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Zedge-Aktie von 2,39 USD eine positive Entwicklung mit einer Entfernung von +16,02 Prozent vom GD200 (2,06 USD). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2 USD, was einem Abstand von +19,5 Prozent entspricht. Dadurch wird der Kurs der Zedge-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.