Zedge Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Stärke Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die Zedge-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 43. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (34,55) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zedge.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zedge-Aktie der letzten 200 Handelstage einen positiven Abweichungswert von +14,08 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Abweichungswert von +18,09 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen rund um Zedge auf sozialen Plattformen geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Die positiven Meinungen haben in den letzten Wochen zugenommen, was zu der Bewertung "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Zedge bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.