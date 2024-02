Zedge Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zedge-Aktie neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zedge-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 43,67 und ein RSI25-Wert von 35,42, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung zu Zedge war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Zedge-Aktie von 3,57 USD als positiv bewertet, da er mit +62,27 Prozent über dem GD200 (2,2 USD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 2,6 USD ein positives Signal, da der Abstand +37,31 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Zedge-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage zu Zedge gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Daher erhält Zedge auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating.