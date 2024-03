Zedge Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Zedge zeigen sich interessante Entwicklungen in der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Zedge derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 liegt bei 2,38 USD, was einer Abweichung von +10,5 Prozent vom aktuellen Kurs von 2,63 USD entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch eine Abweichung von -20,78 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Zedge liegt bei 79,33 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Zedge daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine insgesamt "Gut"-Einstufung für Zedge.