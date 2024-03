Zedge Aktie: Am Scheideweg

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Zedge in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen deutlichen Rückgang und fiel in den roten Bereich. Aufgrund dessen erhält die Zedge-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die abnehmende Diskussion und Aufmerksamkeit führen zu diesem Rating.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Zedge-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 2,33 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,75 USD lag (+60,94 Prozent Abweichung). Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,12 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+20,19 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zedge-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zedge-Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI für 7 Tage (57,92) als auch für 25 Tage (46) führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen mehr negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend führen die verschiedenen Analysen zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Zedge-Aktie.