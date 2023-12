Zedge Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Zedge-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht positiv, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,06 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,21 USD liegt, was einer Abweichung von +7,28 Prozent entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (1,97 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+12,18 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Zedge eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zedge liegt bei 56,25, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Insgesamt wird die Aktie daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.