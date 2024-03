Zeder Investments Aktie: Schlimme Zeiten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Zeder Investments im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zeder Investments-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,08 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (0,074 EUR) liegt deutlich darunter (-7,5 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -7,5 Prozent und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 34, was bedeutet, dass die Börse 34,4 Euro für jeden Euro Gewinn von Zeder Investments zahlt. Dies liegt 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 62 und führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

Die Dividendenrendite der Zeder Investments-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,65 Prozent, was 4,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,55 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

