Zeder Investments Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Zeder Investments-Aktie zeigt derzeit eine Dividendenrendite von 0,67 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,73 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Zeder Investments mit einem Wert von 36,2 unter dem Branchendurchschnitt von 51,34. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zeder Investments-Aktie liegt bei 60 für die letzten 7 Tage, was als neutral bewertet wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 54,29 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung für Zeder Investments.

Aus technischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Zeder Investments bei 0,0815 EUR, was einer Entfernung von +1,88 Prozent vom GD200 (0,08 EUR) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,08 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal für den Aktienkurs, da der Abstand +1,88 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Zeder Investments-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.