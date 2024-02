Zedcor Energy-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Aktienkurs von Zedcor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" (2,97 Prozent) eine Unterperformance von 10,91 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite von 5,71 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt Zedcor aktuell um 13,65 Prozent darunter. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zedcor derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,62 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,58 CAD um -6,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 0,57 CAD zeigt eine Abweichung von +1,75 Prozent, was die Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" bestimmt.

Bei der Einschätzung durch Anleger spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und auch die Themen der Nutzer in den sozialen Medien rund um Zedcor vor allem neutral waren. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Zedcor innerhalb von 7 Tagen als weder überkauft noch -verkauft betrachtet werden, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was erneut zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".