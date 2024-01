Zedcor Energy Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Eine Überkaufsituation deutet auf mögliche Kursrückgänge hin, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Im Fall von Zedcor wurde der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass Zedcor weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend und liegt bei 60, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zedcor-Aktie also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Zedcor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,79 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche ist dies eine Underperformance von -11,1 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,26 Prozent aufweist, liegt Zedcor um 5,47 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Zedcor-Aktie für die letzten 200 Handelstage (-11,11 Prozent) sowie für die letzten 50 Handelstage (-12,5 Prozent) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse ein gemischtes Bild für die Zedcor-Aktie mit "Neutral"-, "Schlecht"- und "Gut"-Bewertungen in verschiedenen Bereichen.