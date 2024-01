Zedcor Energy Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell weist die Zedcor-Aktie einen RSI-Wert von 55,56 auf, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Selbst bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 58 immer noch eine neutrale Einstufung. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Zedcor-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,79 Prozent erzielt, was 1,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 6,94 Prozent, und Zedcor liegt aktuell 5,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment für das Unternehmen Zedcor wird als "Gut" eingestuft, da sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen austauschen.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Zedcor 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie wird von der Redaktion daher als "Schlecht" bewertet, da sie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel erscheint.