Zedcor Energy Aktie: Endlich geschafft?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zedcor unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zedcor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,63 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,58 CAD weicht somit um -7,94 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,65 CAD) weist mit dem letzten Schlusskurs eine Abweichung von -10,77 Prozent auf, weshalb die Zedcor-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine bedeutende Veränderung, weshalb die Anleger-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Branchenvergleich hat die Zedcor-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,79 Prozent erzielt, was 1,32 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 6,78 Prozent, wobei Zedcor aktuell 5 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.