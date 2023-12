Zedcor Energy Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Aktienkurs von Zedcor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 46,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 5,61 Prozent, was eine Outperformance von +40,63 Prozent für Zedcor bedeutet. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 2,29 Prozent im letzten Jahr, wobei Zedcor 43,95 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhielt Zedcor ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Basis des Anleger-Sentiments bildet die Diskussion und Interaktion der Marktteilnehmer in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Zedcor besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Tendenz. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch hinsichtlich der Stärke der Diskussion und der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zedcor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,63 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,65 CAD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Zedcor-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Insgesamt erhält die Zedcor-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.