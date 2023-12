Zebra Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete der Aktienkurs von Zebra eine Performance von -7,47 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 22,99 Prozent, was einer Underperformance von -30,46 Prozent für Zebra entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 6,5 Prozent im letzten Jahr, wobei Zebra um 13,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhielt Zebra ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zebra liegt bei 51,58, was als neutrale Situation bewertet wird, da es weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Analysten schätzen die Aktie der Zebra auf langfristiger Basis als "Neutral" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 3 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht bewertet haben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Zebra vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 319 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird daher auf Basis aller Analystenschätzungen die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen bei Zebra eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Zebra daher in dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.