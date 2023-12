Zebra Aktie: Das ist Wahnsinn!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zebra mit 23 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 23,58 Euro für jeden Euro Gewinn von Zebra zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 50 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Zebra festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zebra-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 7,44 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Gut". Auch über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet (RSI25) ergibt sich ein Wert von 15, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Zebra-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche ist dies eine Underperformance von -2,51 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite um 6,56 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.