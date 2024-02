Zebra Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Analysten bewerten die Zebra-Aktie insgesamt als "Neutral", wobei es 2 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und 1 schlechte Einstufung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 317,25 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 15,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Zebra beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Elektronische Geräte und Komponenten") von 11298,04 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Zebra-Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist. Das KGV von 24,13 liegt insgesamt 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 46,28. Daher erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wird die Zebra-Aktie als "Neutral" bewertet, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität und Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.