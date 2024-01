Zebra Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Zebra-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf die technische Analyse. Der aktuelle Kurs von 273,45 USD liegt 4,34 Prozent über dem GD200 (262,07 USD), was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, steht bei 230,45 USD, was einem Abstand von +18,66 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Zebra-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zebra im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11546,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zebra-Aktie zeigt gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 25,05, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Zebra.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich die Zebra-Aktie als preisgünstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 27,73 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 40 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 46. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "günstig" eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating.