Zebra Aktie: Kaum zu glauben!

Die Analysten bewerten die Aktie von Zebra auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten haben 3 eine positive, 1 eine neutrale und 1 eine negative Bewertung abgegeben. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 330,8 USD, was einem Anstieg um 21,55 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Aktie von Zebra als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 3,45 und der RSI25 für 25 Tage bei 17,2, was beide zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke rund um die Aktie von Zebra haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb sie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zebra 23, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.