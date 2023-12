Zebra Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die technische Analyse der Zebra-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 262,14 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 275,35 USD liegt, was einem Unterschied von +5,04 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 229,16 USD, wobei der letzte Schlusskurs einen Unterschied von +20,16 Prozent aufweist, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Zebra-Aktie.

Im Branchenvergleich konnte Zebra in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,55 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -1,45 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +13 Prozent entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Zebra mit 4,46 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass Zebra in den letzten zwölf Monaten 3 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen erhalten hat, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 330,8 USD, was einer potenziellen Steigerung um 20,14 Prozent entspricht, wodurch die Aktie eine "Gut"-Empfehlung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.