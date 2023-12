Zebra Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Zebra hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine Unterperformance von 13,39 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -1,51 Prozent, und Zebra liegt aktuell 5,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Zebra-Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zebra-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 dagegen signalisiert, dass Zebra überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Zebra mit einem Wert von 23,58 49 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus der Perspektive der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".