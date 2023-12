Zealand Pharma A/s Adr Aktie: Das ist die Höhe!

Die Zealand Pharma A-Aktie weist aktuell eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Biotechnologie-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Zealand Pharma A-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positiv abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 270,08 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 370,8 DKK liegt, was eine Abweichung von +37,29 Prozent darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 320,61 DKK liegt mit einer Abweichung von +15,65 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Zealand Pharma A-Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment rund um die Zealand Pharma A-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Diskussionen, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index gibt ebenfalls ein positives Bild der Zealand Pharma A-Aktie wieder. Der RSI7 liegt bei 18,4, was auf eine "Gut"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 31,79 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.